Uomini e Donne, Elena Di Brino replica a Maurizio Laudicino: le sue parole

Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino, ex protagonisti di Uomini e Donne, si sono lasciati. A rendere pubblica la notizia la notizia è stato l’ex cavaliere il quale ha rivelato che sarebbe stata Elena a prendere la decisione di chiudere definitivamente la storia. In questi giorni è arrivata la replica dell’ex dama alle parole di Maurizio: ecco cosa ha dichiarato.

Queste sono state le parole con cui Maurizio Laudicino ha annunciato la fine della storia d’amore con Elena:

Colpito e affondato, inutile nasconderlo. Accetto la decisione di Elena.. Quando scrive che non sono pronto e ho ancora molte cose da risolvere probabilmente dice il vero ma ciò non toglie nulla al sentimento che ho provato e che provo per lei. E quando sento e leggo ancora certi commenti su presunti piani, accordi e complotti da noi orditi (ai danni di chi? A che pro?) faccio molta fatica a trattenermi pensando ai tanti protagonisti di teatrini che continuano ad andare in scena. C’è chi per quella sedia venderebbe l’anima al diavolo e c’è chi spontaneamente l’ha lasciata. Ad ogni modo non è più un mio problema e in questo momento devo pensare solo a me e voltare pagina.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha poi concluso il suo discorso con queste parole:

Un favore chiedo a tutti coloro che in questi giorni mi hanno subissato di domande: non domandatemi più di lei, anche la più innocente delle domande è sale sulla ferita. Il rispetto reciproco è tale da non cascare nella tentazione di aprire botta e risposta che sarebbero tanto inutili quanto penosi. Non è andata bene e tocca prenderne atto. Quel che dovevano dirci ce lo siamo detti direttamente con franchezza e l’immagine che vorrei che di noi restasse è solo questa. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi.

Uomini e Donne, arriva la replica di Elena Di Brino a Maurizio: le parole dell’ex dama

Dopo le parole rilasciate da Maurizio Laudicino non si è fatta di certo attendere la reazione di Elena Di Brino. Questo è quanto rivelato dall’ex dama sulla sua pagina Instagram: