Uomini e Donne, Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino si sono lasciati: l’annuncio

Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino, ex protagonisti di Uomini e Donne, si sono lasciati. A rendere pubblica la notizia la notizia è stato l’ex cavaliere il quale ha rivelato che sarebbe stata Elena a prendere la decisione di chiudere definitivamente la storia. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Tramite un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Maurizio Laudicino ha annunciato che la storia d’amore con Elena Di Brino è naufragata. Ricordiamo che i due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne da dove sono usciti per frequentarsi lontano dalle telecamere.

Con queste parole l’ex cavaliere del programma condotto e prodotto da Maria De Filippi ha annunciato la fine della storia con Elena Di Brino:

Colpito e affondato, inutile nasconderlo. Accetto la decisione di Elena.. Quando scrive che non sono pronto e ho ancora molte cose da risolvere probabilmente dice il vero ma ciò non toglie nulla al sentimento che ho provato e che provo per lei.

E, continuando con il suo discorso, Maurizio ha poi aggiunto:

E quando sento e leggo ancora certi commenti su presunti piani, accordi e complotti da noi orditi (ai danni di chi? A che pro?) faccio molta fatica a trattenermi pensando ai tanti protagonisti di teatrini che continuano ad andare in scena. C’è chi per quella sedia venderebbe l’anima al diavolo e c’è chi spontaneamente l’ha lasciata. Ad ogni modo non è più un mio problema e in questo momento devo pensare solo a me e voltare pagina.

Per poi concludere: