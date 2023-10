Uomini e Donne, Elga Enardu e Diego Daddi sono tornati insieme: l’annuncio

Elga Enardu e Diego Daddi sono stati senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati dal gossip in queste ultime settimane. La fine del matrimonio tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne è stato un argomento che ha occupato ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore, però, Elga e Diego si sono resi protagonisti di una notizia inaspettata. Scopriamo insieme cosa è successo.

Elga Enardu e Diego Daddi sono tornati insieme. Qualche settimana fa i due ex protagonisti di Uomini e Donne avevano reso pubblica la notizia della fine del loro matrimonio. A distanza di qualche giorno, però, la coppia ha deciso di darsi una seconda possibilità ed annunciare il ritorno di fiamma.

Queste sono state le parole di Elga Enardu a riguardo:

Diego Daddi ha condiviso uno scatto sulla sua pagina Instagram che lo ritrae felice e sorridente al fianco di Elga. All’immagine in questione, l’ex prtoagonista di Uomini e Donne ha condiviso una breve ma significativa didascalia:

Queste sono state le parole con cui Elga Enardu aveva annunciato la fine del matrimonio con Diego Daddi:

Ci siamo lasciati perché l’amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con una maturità diversa. Non c’è stato alcun tradimento, sia da parte mia che da parte sua. Diego non è gay. La situazione è delicata e merita privacy. Io mi sento costantemente con Diego perché stiamo male e abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Il mio desiderio più grande è quello di poter trovare una soluzione, un po’ di serenità e tornare insieme. Questa è una rottura, non una pausa. Io sono andata via di casa. La speranza è quella di ricucire il rapporto ma la realtà potrebbe essere un’altra. Non lo so. Sto molto male.