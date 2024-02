Uomini e Donne, emersa una clamorosa rivelazione su Roberta Di Padua: il gossip impazza sul web

Sono usciti insieme felici, mano nella mano, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Con Maria De Filippi che li ha ammoniti, dicendo di non volerli più rivedere a Uomini e Donne. Eppure oggi si parla di un possibile ritorno di lei nel dating show di Canale 5. Se le cose non dovessero andare bene tra i due, a quanto pare ci potrebbe essere un ritorno?

Roberta Di Padua ha da poco lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme al corteggiatore Alessandro Vicinanza. Lui ha lasciato Ida Platano, cancellando anche le sue foto dai social. E sono state tante le polemiche.

Soprattutto dopo che Roberta, in una recente intervista a Verissimo, ha detto a Silvia Toffanin di essere pronta a stringere la mano alla sua rivale in amore. Addirittura prenderebbe un caffè insieme a lei. Ma le critiche non sono mancate per queste esternazioni.

Lorenzo Pugnaloni, esperto di televisione, proprio in queste ore avrebbe lanciato uno scoop davvero interessante per chi segue il programma. Lei potrebbe presto tornare sul trono del dating show di Maria De Filippi.

Rispondendo a una domanda dei follower su Instagram, infatti, ha sostenuto che se la storia con Alessandro dovesse finire, lei potrebbe finire proprio come Ida. E pensare che vedendoli uscire insieme Maria De Filippi aveva detto di non volerli rivedere!

L’uscita di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza e i dubbi di Gianni Sperti

Del resto, nessuno ha scommesso sulla durata di questa coppia, nonostante le foto insieme pubblicate sui social. Anche l’opinionista Gianni Sperti era scettico sulla loro unione. Non ha nascosto l’incredulità di una scelta che ha lasciato anche i telespettatori senza parole.

Anche lui ha detto che uno dei due potrebbe far ritorno in studio a Uomini e donne entro la fine di questa stagione. Se son rose fioriranno… altrimenti lei o lui potrebbero ritornare da Maria De Filippi. Staremo a vedere.