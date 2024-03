Uomini e Donne, emersa una clamorosa segnalazione su Alessandro Vicinanza: “Avvistato insieme a lei”

Nel corso delle ultime ore Alessandro Vicinanza è tornato ad occupare il centro del gossip. L’ex cavaliere di Uomini e Donne si è infatti reso protagonista di una clamorosa segnalazione che impazza sul web e che farebbe pensare alla fine della frequentazione con Roberta Di Padua. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La regina del gossip ha condiviso con i suoi followers lo screen di un utente anonimo che recita queste parole:

Deia ma come fa a stare con lei se si sente anche con la mia amica e tra l’altro la mia amica pare che abbia scoperto anche che si frequenta con la proprietaria di un negozio di abbigliamento delle sue zone! Insomma lui non ci pare ma è un bel marpione.

Ovviamente la notizia deve essere presa con le pinze, dal momento che si tratta solamente di una segnalazione non ancora confermata né smentita. Al momento, infatti, Alessandro Vicinanza ha deciso di rimanere in silenzio e di non dare adito al gossip che circola su di lui in queste ultime ore.

Per quanto riguarda Roberta Di Padua, invece, l’ex dama di Uomini e Donne nel corso delle ultime ore ha condiviso un’Instagram Story che ritrae il panorama visto da un aereo. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.