Uomini e Donne, emersa una segnalazione sul corteggiatore Michele: “Dovresti indagare”

In questi giorni il trono di Manuela Carriero sta facendo molto discutere per via di Michele Longobardi. Il corteggiatore di Uomini e Donne ha attirato sin da subito l’attenzione della corteggiatrice la quale, però, ha molti dubbi per via di alcuni comportamenti non passati inosservati. Nel corso delle ultime ore è emersa una segnalazione su Michele che non è passata inosservata: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Michele Longobardi è uno dei corteggiatori di Manuela Carriero. Come già anticipato, il ragazzo ha attirato l’attenzione della tronista sin dal suo primo ingresso nello studio di Uomini e Donne, non solo per la sua innata simpatia ma anche per il suo aspetto fisico.

Nel corso delle puntate, però, Manuela ha confessato di avere alcuni dubbi su Michele, il quale ha assunto dei comportamenti che l’hanno fatta dubitare molto. In queste ore Amedeo Venza ha reso pubblica una segnalazione proprio su Michele ricevuta da una fonte anonima.

Queste sono state le parole che l’esperto di gossip ha ricevuto sul corteggiatore di Uomini e Donne:

Dovresti indagare anche su Michele, corteggiatore di Manuela. Fino al giorno prima della sua entrata a Uomini e Donne si frequentava con una ragazza molto carina che abita a pochi km da lui, ora di punto in bianco è single! Mah.

Al momento la notizia deve essere presa con le pinze in quanto il rumor non è stato ancora confermato o smentito dal diretto interessato. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se saranno rivelato ulteriori retroscena sul corteggiatore di Uomini e Donne Michele Longobardi. Il gossip in questione sarà giunto alle orecchie di Manuela Carriero? Lo scopriremo presto.