Uomini e Donne, Manuela Carriero è la nuova tronista: l’annuncio

Nella giornata di giovedì 24 giugno è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne. Stando a quanto riportano le anticipazioni, ampio spazio è stato dato ai nuovi tronisti ed alcuni ex protagonisti di Temptation Island. In studio erano infatti presente Perla con Igor e Mirko con Greta. Maria de Filippi ha poi presentato la nuova tronista, un volto già conosciuto a Mediaset: si tratta di Manuela Carriero.

Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne. Manuela è già conosciuta al piccolo schermo per via della sua partecipazione a Temptation Island nel 2021. Tutti ricorderanno la storia d’amore nata con Luciano Punzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Inizia così il video di presentazione di Manuela Carriero prima di entrare in studio:

Sono Manuela, ho 34 anni e sono nata a Brindisi. Dopo la fine di una relazione per me molto importante per la quale ho sofferto molto, a maggio, mi sono trasferita a Roma.

E, continuando, la nuova tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

Sono introversa e timida, dolce, testarda, premurosa, generosa anche se non ho nulla, sensibile e romantica. Scrivo lettere d’amore ma alle parole preferisco i fatti. Non so ballare ma ballo, non so cantare ma canto, però so cucinare.

Manuela Carrero e la partecipazione a Temptation Island

Come già anticipato, la nuova tronista di Uomini e Donne è conosciuta al pubblico del piccolo schermo per via della sua partecipazione a Temptation Island nel 2021. Qui Manuela è entrata con il suo ex fidanzato Stefano Sirena per via dei tradimenti di lui. Durante l’ultimo falò di confronto, la coppia ha deciso di uscire separata dal programma e Manuela ha iniziato una storia d’amore con il single Luciano Punzo.

La storia d’amore tra Manuela e Luciano è naufragata qualche mese fa. Attualmente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ritrovato la serenità al fianco di una nuova ragazza.