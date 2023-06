Uomini e Donne, emersi i motivi della rottura tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani

In questi giorni sta interessando molto la notizia della separazione tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Qualche giorno fa l’ex dama di Uomini e Donne ha annunciato sulla sua pagina Instagram la fine del matrimonio con l’ex cavaliere, lasciando tutti i suoi followers senza parole. A distanza di qualche giorno dalla notizia, sono emersi incredibili retroscena sull’ex marito di Isabella. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

Non si ferma il gossip sulla fine del matrimonio tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Lo scorso 6 giugno l’ex dama ha reso pubblica la notizia della fine della storia d’amore con l’ex cavaliere. Queste, a riguardo, sono state le sue parole:

Il 6 giugno mi sono separata legalmente, quando è troppo bello per essere vero…non è vero.

In seguito all’annuncio fatto da Isabella Ricci sono emersi clamorosi retroscena su Fabio Mantovani. Nel dettaglio, alcuni portali di gossip hanno rivelato che:

Fabio non sia davvero benestante come ha fatto credere ai tempi della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi. A tal proposito, quindi, vi è chi ipotizza che il cavaliere possa aver sostanzialmente preso in giro Isabella, illudendola sul suo tenore di vita. Addirittura c’è chi sostiene che Fabio possa aver “ingannato” la sua ex compagna, puntando a “sfruttarla” per interessi economici.

Inutile dire che il gossip in questione hanno attirato l’attenzione di tutti. Ovviamente è importante sottolineare che al momento si tratta di rumors non ancora confermato né smentito dai diretti interessati. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata e se Isabella e Fabio romperanno il silenzio in merito a questo gossip.