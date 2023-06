Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati: l’annuncio ufficiale sui social

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. Ad annunciarlo è stata la stessa ex concorrente di Uomini e Donne attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si erano conosciuti nel noto programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale Cinque. Verso la fine dell’anno 2021, la coppia aveva deciso di abbandonare la trasmissione per vivere la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere. Successivamente, a distanza di pochi mesi dalla loro conoscenza, sono convolati a nozze.

Tuttavia, il loro matrimonio ha avuto una durata breve in quanto, nel corso delle ultime ore, è giunto il triste annuncio da parte della diretta interessata. Pertanto, l’ex dama di Uomini e Donne ha comunicato ufficialmente di essersi separata da suo marito attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole riportate nella nota:

Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero.

La storia d’amore di Isabella Ricci e Fabio Mantovani

Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono convolati a nozze il giorno 28 maggio 2022 con la celebrazione di un rito civile. Dopo il matrimonio, l’ex coppia ha deciso di trasferirsi nella città di Dubai. In ogni modo, tutti quei progetti che entrambi volevano realizzare, adesso sono andati in frantumi. Nel corso dell’ultimo periodo, sul web, si facevano già insistenti numerose indiscrezioni in merito ad una presunta crisi matrimoniale.

Adesso, a confermare le voci ci ha pensato la stessa ex dama. Per il momento, non siamo a conoscenza dei motivi che hanno condotto gli ex coniugi a separarsi. Per quanto riguarda Fabio Mantovani, ancora non è giunta nessuna dichiarazione dall’ex cavaliere del programma condotto da Maria De Filippi.