Uomini e Donne, emerso un clamoroso retroscena tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani: “Lui gliel’ha nascosto”

Non si ferma il gossip sulla fine del matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Da quando l’ex dama di Uomini e Donne ha annunciato di essersi separata legalmente dall’ex cavaliere è diventata uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena sul motivo che avrebbe portato la coppia a separarsi.

Nei giorni scorso Isabella Ricci ha annunciato, tramite la sua pagina Instagram, di essersi separata legalmente da Fabio Mantovani. Queste, a riguardo, sono state le sue parole:

Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero.

Nelle scorse ore anche Fabio Mantovani ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua in merito alla fine del matrimonio con l’ex dama di Uomini e Donne:

Sono cose che succedono, purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto. Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente.

Ma non è finita qui. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena riguardo il motivo che avrebbe portato Isabella Ricci e Fabio Mantovani a separarsi. L’indiscrezione è stata lanciata da Amedeo Venza il quale ha dichiarato che l’ex cavaliere avrebbe nascosto ad Isabella alcuni retroscena del suo passato. Queste sono state le parole dell’esperto di gossip:

Dietro la separazione c’è un motivo particolare. Fabio avrebbe nascosto a Isabella situazioni riguardanti il suo passato.

Al momento i diretti interessati hanno deciso di rimanere in silenzio e di non commentare il gossip in questione. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Isabella e Fabio forniranno chiarimenti in merito a questo rumor che sta facendo il giro del web.