Uomini e Donne, Fabio Mantovani rompe il silenzio dopo la separazione da Isabella Ricci: le sue prime parole

In questi giorni i nomi di Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Qualche giorno fa, infatti, l’ex dama di Uomini e Donne ha annunciato tramite la sua pagina Instagram la fine del matrimonio con l’ex cavaliere.

Queste sono state le parole con cui Isabella Ricci ha reso pubblica la notizia della fine del matrimonio con Fabio Mantovani:

Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero.

In queste ultime ore anche Fabio Mantovani ha rotto il silenzio ed ha rilasciato la sua versione dei fatti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Intervistato da Alessio More sulla pagina Instagram ‘Opinionista Social’, Fabio Mantovani ha rotto il silenzio sulla separazione da Isabella Ricci ed ha dichiarato:

Non è un bel momento. Per fortuna è reso felice dalla nascita del primo nipotino. Sono cose che succedono purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto.

E, continuando, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha poi rivelato se tornerà nel programma di Maria De Filippi nelle vesti di cavaliere. A riguardo, queste sono state le sue parole:

No, quel programma per me è Isabella. Tutti nella redazione e nello studio sono stati nei miei confronti magnifici. Mi hanno accolto con affetto. Ma io ero andato per Isa e senza non ha senso tornare.