Uomini e Donne, ennesimo sfogo per Ida Platano: l’ex dama contro chi la critica come madre

La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembra procedere a gonfie vele. Dopo aver preso la decisione di uscire insieme da Uomini e Donne per vivere la loro storia lontano dalle telecamere, Ida e Alessandro sono più complici e innamorati che mai. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex dama di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per uno sfogo social che non è passato inosservato.

Non è la prima volta che Ida Platano si mostra arrabbiata sui social. Spesso, infatti, l’ex dama di Uomini e Donne sbotta contro tutti coloro che la criticano, soprattutto per il suo essere madre. Ed anche questa volta la fidanzata di Alessandro Vicinanza ha deciso di rispondere a tutti coloro che la considerano una cattiva madre.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Siete bravi voi? Vi voglio vedere a casa vostra cosa fate. Voi siete qui a calunniare dalla mattina alla sera e noi ci sorbire tutte queste cose. Mio figlio non è un poverino. Lui ha l’amore, la serenità e la felicità.

E, continuando, Ida Platano ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Quello che a voi manca sicuramente. Perché o forse non avete niente da fare dalla mattina alla sera, o forse vi piace, godete di questa cosa, di far arrivare davvero una persona all’esasperazione. Siete impazziti? Sono arrabbiata, perché io queste robe qua da madre non me le faccio dire da nessuno.

L’ex dama di Uomini e Donne ha poi concluso il suo discorso affermando che per tutti coloro che hanno cercato di criticarla e di dichiarare il falso sul suo conto ci saranno delle conseguenze. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda.