Uomini e Donne, Ernesto Russo lascia il programma: l’anticipazione

Caos a Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima registrazione del programma, avvenuta due giorni fa, Ernesto Russo ha maturato la decisione di abbandonare la trasmissione. In questi giorni l’ormai ex corteggiatore di Ida Platano ha svelato i motivi che l’hanno spinto a maturare la sua scelta in un’intervista rilasciata a ‘Isa e Chia’. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Alla base della scelta di Ernesto Russo di autoeliminarsi da Uomini e Donne, ci sarebbe il fatto che lui e Ida Platano sono completamente diversi. Questo è quanto rivelato dall’ex corteggiatore nell’intervista rilasciata a ‘Isa e Chia’:

C’è stato un distacco. La cosa più deludente è avvenuta quando, durante una delle puntate, sono dovuto andare via per un lutto e le condoglianze di Ida mi sono arrivate la mattina delle registrazioni, dopo una settimana.

E, continuando con il suo discorso, Ernesto Russo ha poi aggiunto:

Anche tra conoscenti c’è solidarietà, figuriamoci tra un’ipotetica coppia. Addirittura Maria De Filippi, al mio ingresso in studio, mi ha guardato e mi ha chiesto “come stai?”. Non aggiungo altro. Sono una persona vera, non faccio il romantico e poi vado via così.

Infine, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha concluso il suo discorso su Ida Platano con queste parole:

Siamo due mondi diversi, e preferisco il mio. Più dame mi hanno invitato a restare nel parterre ma non mi è sembrato il caso. Auguro il meglio a Ida e ai suoi corteggiatori.

Stando a quanto emerso da Lorenzo Pugnaloni, pare che nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne Ida Platano sarebbe uscita con il corteggiare Mario, con il quale sembra essere ormai tornato il sereno.