Ex cavaliere di Uomini e Donne si scaglia contro Ida Platano e rivela il motivo per il quale, tra di loro la conoscenza non è andata a buon fine

Ida Platano è indubbiamente una delle dame più note del parterre del trono over di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Nel corso della sua permanenza nel programma, che dura ormai da svariati anni, ha stretto una forte amicizia con la sua collega Gemma Galgani. Le due donne sono da tempo alla ricerca dell’amore, e chissà se questo sarà l’anno giusto.

La Platano ha avuto diverse frequentazioni e innamoramenti, ma la storia più importante è stata quella con il bel pugliese Riccardo Guarnieri. Una storia travagliata fatta di liti e riavvicinamenti, una proposta di matrimonio e un addio sofferto; i due ci hanno riprovato diverse volte ma nonostante il sentimento forte che li legava l‘incompatibilità caratteriale è eccessiva.

Di recente nei confronti di Ida Platano si è scagliato anche un ex cavaliere che nei scori mesi ha avuto una breve frequentazione con lei. Stiamo parlando di Marco Alibiso, che nel corso della scorsa stagione ha avuto modo di conoscerla e poterla frequentare fino al ritorno di Riccardo Guarnieri.

Quest’ultimo in una lunga intervista a Più Donna, si è lasciato andare confessando il motivo per il quale, la sua storia con Ida non sarebbe mai decollata. Delle parole pungenti che, ancora una volta si sono rivelate contro una volta pungenti e negative per la giovane dama.

Uomini e Donne, ex cavaliere contro Ida Platano

Tra gli uomini frequentati dalla bresciana ricordiamo Marco Alabiso, ma la storia tra i due non è mai decollata e lui ne ha spiegato sulle colonne di Più Donna il motivo:“Sono sceso esclusivamente per Ida perché vedendola in televisione mi interessava, mi piaceva e mi incuriosiva”.

“E’ finita perché lei ama ancora Riccardo e quando lui ha cominciato a mettersi in mezzo alla nostra storia lei ha cominciato a cambiare anche carattere. Si è avverato quello che pensavo, cioè che lei avesse ancora intenzione di provarci con lui”.

Insomma, il pensiero della donna corre sempre all’ex; nonostante questo i due si sono baciati: “Il bacio è stata una cosa capitata per caso. Riccardo ha sicuramente provato fastidio, dopo questo filmato ha cominciato sempre più a mettersi in mezzo nella nostra relazione”.

“Da lì sono cominciati gli scontri e io ho iniziato ad attaccarlo pesantemente perché volevo metterlo al suo posto. Esagera, vuole fare la star. Non ci siamo mai chiariti perché lui non affronta le persone faccia a faccia. Quando gli ho chiesto di venire fuori ai camerini per discutere non si è neanche presentato. Lui è bravo solo davanti le telecamere. La loro telecamera era una cosa scontata” ha terminato l’ex cavaliere Marco Alabiso.