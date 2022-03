L’ex dama Bernarda Lena ha rilasciato una lunga intervista nel quale spiega le bugie e la finzione di Uomini e Donne. Un’accusa pensatissima che la ex dama ha deciso di lanciare nei confronti del programma e nei confronti di alcuni suoi partecipanti.

Bernarda non è la prima persona che dopo un breve periodo all’interno del programma decide di svelare cosa c’è dietro ai vari parterre. La donna era arrivata al centro dello studio con l’intenzione di corteggiare e conoscere Biagio ma nel giro di pochissime settimane, ha deciso di chiudere la conoscenza e di abbandonare la trasmissione.

Nei giorni scorsi però, intervistata da Fralof per PiùDonna, Bernarda ha svelato il motivo per il quale ha deciso di abbandonare Uomini e Donne e di conseguenza lo studio. Inaspettatamente la ex dama ha svelato alcuni dettagli del programma per cui non è potuta rimanere.

L’ex dama Bernarda svela la verità a Uomini e Donne: “Tutta una finzione”

A distanza di diverse settimane dalla sua partecipazione, Bernarda ha svelato il motivo per il quale ha abbandonato Uomini e Donne. Quest’ultima infatti, ha affermato: “Sono vari i motivi che mi hanno fatto abbandonare il programma”

Io li non troverò nessuno perché sono lì tutti per visibilità. Io non ci sono più perché non ho trovato qualcuno con cui rapportarmi. Ci sono tutti personaggi che non hanno bisogno di una relazione amorosa, ma solo di avere visibilità” prosegue durante l’intervista a PiùDonna.

“Rifarei Uomini e Donne solo se cambiassero i personaggi che fanno parte del parterre. Vorrei partecipare al programma riscoprendone l’essenza, così come è nato. Ho scelto di partecipare al programma sia per giocare, ma anche perché voglio trovare un compagno, qualcuno che possa farmi stare bene”.

Infine, Bernarda termina spiegando: “Ma Uomini e Donne mi ha fatto capire che l’amore è considerato un gioco. Beh, potrebbe anche essere ma non è così per tutti”.