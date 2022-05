Ex dama di Uomini e Donne rivela di essere stata cacciata dalla redazione svelando così la verità in merito al programma condotto da Maria De Filippi. Elena Scielzo nonché ex dama del parterre femminile del Trono Over a distanza di settimane dal suo allontanamento dal dating show, ha rivelato cosa sia realmente accaduto nei suoi confronti dietro le quinte.

La donna dopo aver avuto una breve frequentazione con Biagio sembrava aver deciso di abbandonare inaspettatamente il programma. I telespettatori in un primo momento avevano pensato ad un allontanamento dovuto a questioni personali.

Le motivazioni per il quale la ex dama ha abbandonato il programma in realtà, sono completamente diverse da quelle che tutti si aspettavano. Quest’ultima infatti, ha così rivelato di essere stata cacciata dalla redazione e in un secondo momento vittima di una calunnia.

Uomini e Donne, ex dama cacciata dal programma: “Sono stata calunniata”

Elena Scielzo intervistata da Fralof per PiùDonna ha spiegato cosa è realmente accaduto dietro le quinte del programma prima del suo abbandono. Inaspettatamente, Elena è l’ennesima dama che rivela alcuni atteggiamenti della redazione che non sono sempre positivi.

“Tantissime persone mi contattano sui social chiedendomi di ritornare in trasmissione. Perché non sono più a Uomini e Donne? Penso che questa domanda debba essere posta alla redazione. Io penso che la causa sia una registrazione di cui poi sono stati tagliati i pezzi, dove venivo chiamata in causa da Maria per dire la mia su delle parole che aveva detto Biagio ad una donna al centro studio” spiega Elena.

La ex dama ha poi dichiarato: “Sono stata attaccata, inoltre, per il fatto che tutti gli outfit che mettevo in trasmissione mi venivano regalati da qualcuno, per fare sponsorizzazione. Ho chiarito in trasmissione che il 90% di ciò che indossavo era di Zara. Questo la redazione lo ha potuto verificare, perché ogni volta i capi che io portavo venivano stirati dalla loro sartoria. Poi dopo gli attacchi di Biagio è intervenuto anche Armando, confermando che a Napoli giravano voci di un mio legame con un uomo. Tutte bugie”.

Infine, Elena Scielzo ha spiegato il suo abbandono: “Sono rimasta malissimo, perché conoscendo la mia innocenza. Capivo che quello che dicevano era solo una grande calunnia. Ed è quello che ho scritto alla mia referente della trasmissione quando è finita la registrazione”

“Quando sono rientrata in camerino sono scoppiata a piangere, perché mi faceva schifo essere stata oggetto di calunnia. E poi sempre nella registrazione che è stata cancellata, anche Gianni è intervenuto a loro favore. Dicendo che adesso forse lui capiva il motivo per cui non avevo baciato mai nessuno”.