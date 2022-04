Ha fatto il suo ritorno nel trono over di Uomini e Donne, nel parterre maschile, uno storico cavaliere del programma: stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano.

Come tutti ben ricorderanno, la loro storia d’amore nacque all’interno del Dating Show di Maria De Filippi. Una relazione finita male e che oggi lo porta a volersi rimettere in gioco.

Un rientro, quello del Cavaliere, che sicuramente romperà gli equilibri e gli schemi nella trasmissione. In un’intervista da poco rilasciata, Riccardo ha rivelato i veri motivi che si celano dietro la decisione di tornare.

Queste le sue parole: “Inizialmente la registrazione non è stata facile, era inevitabile un confronto con Ida, ma me lo aspettavo. Mi aspettavo di peggio, ma sono contento per come sia andata, senza rancore da parte di entrambi”. Nel confronto, i due ex innamorati si sono inizialmente scontrati, per poi riappacificarsi con un tenero ballo.

Poi il cavaliere aggiunge: “Non sono tornato per corteggiarla, mi fa piacere rivedere Ida sorridere. C’è stato un momento di emozione quando ci siamo incontrati, spero comunque per entrambi di trovare la persona giusta”. Un amore che, a detta di Guarnieri, pare sia terminato, ma ha lasciato emozioni ancora vive come il primo giorno.

“Quando sono state tirate in causa le conoscenze che ha avuto Ida sono stato un attimo in imbarazzo. Non mi sono sentito paragonato a loro, pertanto non ho sentito il bisogno di subentrare per dire la mia” rivela.

Poi spiega le ragioni che lo hanno spinto a tornare nel programma Uomini e Donne: “Sono tornato per rimettermi in gioco, ma questa volta mi sono detto, non più di tre uscite. Dopo tre uscite capisci se questa persona può darti qualcosa di più, non è solo l’aspetto fisico che conta, poi bisogna incastrare le abitudini i caratteri e tanto altro. Vedremo come andrà, mi auguro di poter trovare una storia come quella già vissuta in studio”.