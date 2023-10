Tra Silvio e Donatella, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, sembrava procedere a gonfie vele me, con il passare dei giorni, qualcosa ha rovinato la loro frequentazione. Nonostante un inizio della conoscenza scoppiettante, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda la coppia ha deciso di mettere la parola fine alla frequentazione.

Silvio e Donatella non sono più una coppia. Come già anticipato, i due protagonisti del trono over hanno annunciato la decisione di voler mettere la parola fine alla loro conoscenza. Queste sono state le parole della dama a riguardo:

Con lui stavo benissimo però c’è un problema grande.

In seguito, continuando con il suo discorso, la dama Donatella ha poi aggiunto:

Se lui avesse avuto una casa sua, senza il figlio, i cani, siccome lui non ha una casa, ora sta a casa di un amico…mi spiace tanto perchè per me lui era perfetto, ci manca il resto. Il problema è che due cuori e una capanna ma se a fine mese non hai una capanna…

Successivamente anche Silvio ha deciso di dire la sua verità ed ha risposto alle parole di Donatella in questo modo:

Quando lei stava con me stava benissimo, poi quando tornava a casa venivano fuori delle cose sue personali… Io non ho il diritto di andare là e decidere cosa fare. La situazione che hanno costruito negli ultimi due anni, in cui il marito stava male è molto difficoltosa.

Uomini e Donne, ex dama torna nel programma per corteggiare Silvio: di chi stiamo parlando

Ma non è finita qui. Dopo aver annunciato la fine della frequentazione con Donatella, per Silvio c’è stata una sorpresa inaspettata. Per lui è infatti scesa una vecchia conoscenza del programma prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Si tratta di Gabriella La Torre, che aveva già conosciuto Silvio quando il cavaliere scese per corteggiare Gemma Galgani. Silvio ha deciso di dare una possibilità a Gabriella e iniziare una nuova conoscenza.