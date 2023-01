Uomini e Donne, Federico Dainese confessa: “Mi hanno chiesto di scegliere ma non aveva senso”

Il percorso di Federico Dainese a Uomini e Donne non si è concluso come lui sperava. Qualche giorno fa è infatti andata in onda la puntata in cui il giovane ha annunciato di aver maturato la decisione di abbandonare il trono. Qualche giorno fa l’ex tronista ha rilasciato un’intervista a ‘MondoTv 24’ dove ha rivelato ulteriori retroscena riguardo questa scelta. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Intervista da ‘MondoTv 24’, Federico Dainese ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sua decisione di abbandonare definitivamente il trono di Uomini e Donne. Nel dettaglio, l’ex tronista ha spiegato i motivi che lo hanno portato a questa decisione.

Queste sono state a riguardo le sue parole:

Non aveva senso. Comunque dovevo fare una scelta in un tempo abbastanza corto e la redazione mi ha detto “Riesci a scegliere in un tempo breve?” . Io ho detto “Guarda sinceramente non ho un’emozione così forte, un trasporto mentale così forte da dire ‘ok va bene, scelgo una ragazza fra Vincenza ed Elena e continuo fuori”. Questa è stata la motivazione principale.

E, continuando, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha dichiarato:

Dopo quello che era successo con Elena, come mi aveva parlato e la nostra discussione, io nella vita normale, nel quotidiano non andrei mai a riprendere una ragazza così. Di conseguenza rimaneva soltanto Vincenza. Con Vincenza mi sono trovato molto bene, però non avevo quel sentimento così forte da dire “ok settimana prossima tu sei la mia scelta e ce la vediamo fuori”. Bellissima ragazza, stupenda, mi sono trovato davvero bene, però non c’era quel trasporto mentale […]

In seguito, Federico Dainese ha rivelato con quale delle due corteggiatrici uscirebbe per prendere un caffè. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi farebbe piacere magari scambiarci qualche parola fuori, prenderci un caffè insieme, senza telecamere. Con più tempo le cose sarebbero completamente diverse. Mi farebbe piacere con Vincenza. Con Elena un po’ meno dopo la penultima puntata.

Infine, concludendo, Federico ha aggiunto: