Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati: l’annuncio

Queste le parole dell'ex tronista: "Purtroppo le cose non sono andate come speravo"

In questi ultimi giorni Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono stati i personaggi più chiacchierati dalle pagine dei giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che la storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sia giunta al capolinea. In seguito ai numerosi rumors a riguardo, nel corso delle ultime ore è arrivata la conferma della notizia. Federico Nicotera ha infatti annunciato che lui e Carola non sono più una coppia.

Dopo i numerosi rumors circolanti sul suo conto, Federico Nicotera ha deciso di rompere il silenzio e di annunciare la fine della storia d’amore con Carola Carpanelli. L’ex tronista ha infatti condiviso sulla sua pagina Instagram un lungo post le cui parole non sono passate inosservate.

Queste sono state le parole con cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della storia con Carola:

Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato né tanto meno creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno.

E, continuando, Federico Nicotera ha poi continuato il suo discorso con queste parole:

Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi di fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola ma evidentemente non è così! Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti.

A questo punto l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della storia con Carola: