Uomini e Donne, Federico Nicotera ha tradito Carola Carpanelli? L’indiscrezione choc

Dopo aver annunciato la fine della loro storia d’amore dopo tre mesi, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono i personaggi più chiacchierati di questi giorni. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni choc sull’ex tronista di Uomini e Donne. Si vocifera infatti che Federico avrebbe tradito Carola. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Tramite la sua pagina Instagram Federico Nicotera ha annunciato la fine della storia d’amore con Carola Carpanelli. I due hanno deciso di mettere fine alla relazione tre mesi dopo essere usciti dal programma di Maria De Filippi. Queste sono state le parole con cui l’ex tronista ha annunciato la fine della storia con Carola:

Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo.