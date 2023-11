Uomini e Donne, Federico Nicotera sta frequentando un’ex tronista? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Federico Nicotera è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex protagonista di Uomini e Donne stia frequentando un’ex tronista. Andiamo con ordine e scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

Nuovo amore per Federico Nicotera? Come già anticipato, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato al centro del gossip per via di uno scoop che non è di certo passato inosservato e che sta facendo chiacchierare moltissimo le pagine dei principali giornali di cronaca rosa.

Pare infatti che nella vita dell’ex protagonista di Uomini e Donne sia entrato un nuovo amore. Lei sarebbe un volto noto della tv, nonché ex tronista del programma condotto e prodotto da Maria De Filippi. Si vocifera infatti che Federico Nicotera stia frequentando Veronica Rimondi.

Nonostante il diretto interessato non abbia ancora rotto il silenzio a riguardo, uno scatto social toglierebbe ogni dubbio. Ma non è finita qui. Qualche giorno fa l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso il messaggio anonimo di un utente il quale ha rivelato che:

SCOOOOOP 100% sono una parente ‘in borghese’. Veronica Rimondi tronista ex di Matteo Farnea, sai che si sono lasciati! Lei ora si sta frequentando con Federico Nicotera.

Come già anticipato, al momento i diretti interessati sono rimasti in silenzio ed hanno deciso di non commentare i rumors circolanti sul loro conto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Federico Nicotera e Veronica Rimondi romperanno il silenzio e sveleranno ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.