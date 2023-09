Uomini e Donne, Carola Carpanelli commenta il confronto con Federico Nicotera: le sue parole

Queste le parole dell'ex corteggiatrice: "Non c'è nessun vincitore in questa storia"

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati del momento. Il confronto che l’ex coppia ha avuto nello studio di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione dei numerosi giornali di cronaca rosa e nel corso delle ultime ore l’ex corteggiatrice ha rotto il silenzio commentando quanto successo con il suo ex fidanzato nel programma dove tutto è nato.

Quello che Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno avuto nello studio di Uomini e Donne è stato un confronto piuttosto acceso. Nonostante sia ormai passato qualche giorno, la vicenda sta facendo ancora molto discutere, soprattutto sul web.

Se da un lato moltissimi utenti hanno criticato l’ex corteggiatrice, dall’altro non sono mancati quelli che l’hanno sostenuta. Tra le tante parole scritte a suo favore, infatti, possiamo leggere:

A me dispiace per Carola ma è anche vero che così l’ha data vinta a tutte quelle persone che non credevano in lei, alle fan di Alice ma anche a Gianni e Tina. Io fossi stata in lei non gliel’avrei data vinta, loro aspettavano questo da marzo.

Dopo queste parole, non è tardata ad arrivare la risposta della stessa Carola. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commentato quanto scritto da una sua follower in questo modo:

A volte è meglio deporre le armi, non c’è nessun vincitore in questa storia, ma solo tanta tristezza. Sinceramente non ho rancore, la rabbia gioca brutti scherzi.

Infine, concludendo con la sua risposta, l’ex fidanzata di Federico Nicotera ha poi aggiunto:

Va bene così, ognuno è libero di pensare ciò che vuole. La verità io la so e sono sempre stata sincera.

Al momento, Federico Nicotera è rimasto in silenzio ed ha deciso di non commentare le parole rilasciate dalla sua ex fidanzata. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori retroscena in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.