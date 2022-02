La puntata del 14 di Febbraio di Uomini e Donne ha regalato al pubblico un siparietto esilarante. Al centro studio siedono il cavaliere Franco con la dama Carmela. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Fonte studio UeD

La donna vuole corteggiare Franco, ma lui la rifiuta rimandando Carmela a casa. Ma qualcosa non torna, perché la dama ricontatta la redazione riportando una versione un po’ diversa.

Carmela racconta che in realtà Franco le ha fatto una richiesta particolare: “Mi ha lasciata in panchina chiedendomi di aspettare l’evoluzione della sua conoscenza, perché non riesce a dedicarsi a due donne contemporaneamente. Ma io non lo accetto, perché così mi fai perdere le staffe”, ha detto la signora.

Gli opinionisti di Uomini e Donne, Tina e Gianni, un po’ confusi, dicono: “Magari lui voleva solo un’amicizia?!”. Ma la risposta della dama mette in scena un siparietto fantastico: “Sì, un’amicizia artistica come Alex Belli e Soleil Sorge del Grande Fratello Vip”.

La risata inonda lo studio. Maria De Filippi non poteva farsi sfuggire il momento e con un sorriso sulle labbra chiede: “Quando parli di amicizia artistica come quella tra Alex Belli e Soleil al Grande Fratello, intendi che c’è stato anche un approccio fisico?”.

Il signor Franco, finalmente interviene per mettere a tacere le chiacchiere e smentire la versione della signora Carmela. “Non volevo dire quello che sto per dire, ma ora devo farlo”, esordisce il cavaliere.

“Tu vuoi restare a tutti i costi nel programma e quando ti ho detto di non essere interessato a te, ma di volere un’amicizia perché ti trovavo simpatica, mi hai chiesto di dire alla redazione che volevo risentirti. Ora non voglio più neanche un’amicizia”. Franco smaschera la donna e Tina vuole maggior chiarezza e chiede: “Lui non conferma niente quindi vuol dire che stai mentendo?”. La versione della signora però, sembra non convincere molti dei presenti in studio.