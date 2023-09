Uomini e Donne, furiosa lite tra Gianni Sperti e Aurora Tropea: “Io ti denuncio”

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne avranno capito che tra Gianni Sperti e Aurora Tropea non scorre buon sangue. Durante l’ultima puntata del programma andata in onda, l’opinionista e la dama si sono resi protagonisti di una furiosa lite. Ma andiamo con ordina e scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Gianni Sperti contro Aurora Tropea. Come già anticipato, durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, l’opinionista e la dama si sono resi protagonisti di una furiosa lite. Tutto è iniziato quando, al centro studio, Aurora Tropea ha rivelato di aver fatto un gesto carino nei confronti del cavaliere che sta frequentando.

Gianni: “Io ti faccio una querela” #uominiedonne pic.twitter.com/yvKBcSfbQi — uomini e donne out of context (@uedooc) September 22, 2023

Il gesto della dama, però, sembra non aver per niente convinto i presenti in studio. Roberta Di Padua ha infatti commentato le parole di Aurora in questo modo:

Questa improvvisa dolcezza lo vedo come un modo per ripulirti la faccia, ma non ce la fai perché sei una vipera. Solo tu lo fai, queste cose si fanno in silenzio. So cosa significa la violenza sulle donne. Non ti permettere più di dire a Gianni che fa violenza verbale.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Aurora che si è rivolto a Roberta con queste parole:

Alzarsi sopra la sedia e incitare il pubblico a dirmi di andare via non è violenza?

A questo punto è intervenuto Gianni Sperti che si è mostrato una vera e propria furia nei confronti della dama. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Qui nessuno fa violenza verbale. Qui stiamo dando delle opinioni. Anche tu sei andata oltre con la finta dolcezza […] Non ti autoelogiare. Aurora, se ti permetti un’altra volta di dire che faccio violenza verbale sulle donne io ti denuncio. Io ti faccio una querela.

Non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire cosa succederà tra Gianni Sperti e Aurora Tropea.