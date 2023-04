Uomini e Donne, Gemma Galgani criticata da un’ex gieffina: ecco chi è

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della dama di Uomini e Donne è stata attaccata fortemente da un’ex concorrente del Grande Fratello Vip che l’ha criticata in seguito alla conoscenza con il cavaliere Silvio.

La frequentazione tra Gemma Galgani e il cavaliere Silvio ha creato non poche polemiche. Nello studio di Uomini e Donne Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno criticato fortemente la dama per gli atteggiamenti avuti nei confronti del suo corteggiatore. Anche fuori gli studi del programma di Maria De Filippi sono nate non poche polemiche sulla dama più longeva di Uomini e Donne.

Come già anticipato, in queste ore un’ex concorrente del Grande Fratello ha rivolto non poche critiche a Gemma, dopo la sua frequentazione con Silvio. Stiamo parlando di Cristina Plevani la quale si è lasciata andare ad un commento non poco piacevole nei confronti della dama di Torino.

In merito alla frequentazione tra Gemma e il cavaliere Silvio, queste sono state le parole di Cristina Plevani:

È arrivato il momento dove Gemma massacra un uomo rovinandogli la reputazione? Strano. Se un uomo ti sembra viscido e volgare non lo frequenti e soprattutto non vai da lui a dormire. Chiudo fin dall’inizio.

Inutile dire che le parole dell’ex gieffina hanno diviso il web a metà. Se da una parte ci sono stati coloro che hanno approvato le sue parole, dall’altra non sono potuti mancare quelli che hanno criticato il commento di Cristina Plevani su Gemma Galgani.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Gemma Galgani deciderà di rispondere alle critiche rivolte da Cristina Plevani.