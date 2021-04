Che fine ha fatto Cristina Plevani, la vincitrice del Grande Fratello 1?

Cristina Plevani, come tutti ricorderete, è stata la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Dopo quella magnifica esperienza, sono state molte le comparse dell’ex gieffina nel piccolo schermo fino alla decisione di abbandonare del tutto il mondo dello spettacolo. A 20 anni dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, vediamo come è cambiata la vita di Cristina Plevani.

28 anni, capelli ricci e biondo platino. Si presentava così Cristina Plevani nel suo primo ingresso nella casa del Grande Fratello. All’interno della casa non è passata inosservata per il suo flirt con l’inquilino Pietro Taricone. Nel tempo, Cristina è molto piaciuta ai telespettatori tanto da essere acclamata come la prima vincitrice del reality passata, quindi, alla storia.

Dopo la sua avventura al Grande Fratello, per Cristina si sono aperte le porte del piccolo schermo. Ricordiamo, infatti, la sua partecipazione ad alcune trasmissioni televisive fino ad approdare nello studio di Uomini e Donne. Tuttavia, però, la sua esperienza sul trono più famoso d’Italia fu breve.

Infatti, dopo poco tempo, la donna decide di abbandonare definitivamente la trasmissione e con essa il mondo dello spettacolo. Abbiamo avuto occasione di rivederla sul piccolo schermo qualche mese fa a Pomeriggio 5 dove ha raccontato la sua nuova vita lontano dai riflettori.

Oggi Cristina Plevani conduce una vita normale nella sua casa a Iseo. Qui, l’ex gieffina si dedica alla sua passione per lo sport e per gli animali e al suo lavoro. Infatti, Cristina Plevani ha dichiarato di lavorare come cassiera part-time e come insegnante di fitness e nuoto. Conduce, quindi, una vita molto tranquilla insieme alla sua cagnolina.

Anche il suo aspetto è molto cambiato. I ricci e il biondo platino di una volta si sono sostituiti ad un caschetto moro e liscio. Le luci dei riflettori sembrano non essere fatte per lei tanto che nel salotto di Barbara D’urso ha rivelato: