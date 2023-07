Uomini e Donne, Gemma Galgani pronta al confronto con Isabella Ricci: l’anticipazione

Gemma Galgani non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della storica dama di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Gemma sia pronta ad avere un confronto con Isabella Ricci proprio nello studio di Uomini e Donne. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ormai manca poco all’inizio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne e sono molti i gossip trapelati in queste ultime ore riguardo la trasmissione più amata del piccolo schermo italiano. Come già anticipato, pare che sia previsto un grande ritorno negli studi di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Isabella Ricci che, stando a quanto trapelato in queste ultime ore, sia pronta ad avere un confronto con Gemma.

L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale ‘Nuovo Tv’. Secondo il noto settimanale pare che Gemma abbia deciso di confrontarsi una volta per tutte con la sua storica nemica Isabella Ricci che solo qualche settimana fa ha annunciato la fine del matrimonio con Fabio Mantovani.

Ma non è finita qui. Voci di corridoio hanno affermato che Isabella e Fabio potrebbero tornare al centro di studio di Uomini e Donne per avere un confronto e rivelare il motivo che ha portato alla separazione tra i due.

In merito alla fine della storia con Fabio, Isabella Ricci ha affermato: