Uomini e Donne, Gemma Galgani racconta la prima notte con Giorgio: le sue parole

In questi giorni Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’ dove si è lasciata andare ad alcune rivelazione sull’ex Giorgio Manetti. Nel dettaglio, la dama del programma di Maria De Filippi ha raccontato la sua prima notte con il cavaliere dopo aver preso la decisione di uscire dal programma insieme.

Gemma Galgani ha ricordato l’amore vissuto con Giorgio Manetti tra le pagine di ‘Uomini e Donne Magazine’. Le sue parole non sono passate inosservate e in queste ore stanno facendo il giro del web. Il ricordo del cavaliere toscano da parte di Gemma inizia con queste parole:

Dopo la puntata ci ritrovammo insieme nel suo albergo, entrambi spinti da un desiderio quasi incontrollabile; ma io mi sentivo agitatissima, come un’adolescente alle prime armi, tanta era la mia insicurezza di fronte a quell’uomo meraviglioso, che non ero sicura né di meritare, né di essere alla sua altezza. Fortunatamente passionalità e mente seguirono percorsi diversi, così mi abbandonai completamente fra le braccia di Giorgio e la nostra intimità si sciolse in modo molto naturale, in una notte magica e indimenticabile ma soprattutto romantica!

E, continuando, la dama del programma di Maria De Filippi ha poi aggiunto:

Dal momento che, in quegli anni, non si usava ancora condividere lo stesso albergo tra dame e cavalieri, io feci ritorno nel mio e quando trovai sul tavolo della colazione un vasetto di gerbere, scattai una foto per accompagnare il mio buongiorno a Giorgio. Non ci crederete ma, nello stesso istante, ricevetti da lui la stessa foto con dei fiori, uno stupendo inizio di giornata…

Gemma Galgani ha poi concluso il suo racconto con queste parole:

Giorgio non perdeva occasione di dire che lui aveva tempi più lunghi, che non avrebbe rinunciato a incontrare e conoscere altre signore, nonostante provasse delle emozioni nei miei confronti, devastata da tanta sincerità, mi arresi ad accettare quella situazione con la speranza che il mio amore fosse sufficiente a sopportare qualsiasi ostacolo mi fossi trovata davanti. Giorgio, però, rincarò ancora la dose e disse che se il mio disagio fosse ulteriormente aumentato, pur di non farmi stare male, avrebbe fatto qualche passo indietro. Questa ulteriore dichiarazione mi mise con le spalle al muro: non solo stavo malissimo, ma non avrei più potuto nemmeno farlo vedere, per non rischiare di perderlo! Sull’altro piatto della bilancia però c’erano le emozioni incontenibili che provavo, sia quando passavamo del tempo insieme, sia quando stavamo al telefono per ore, tutti i giorni e tutte le notti. Per aiutarmi a capire, in puntata, Giorgio mi regalò anche un libro: ‘Il gabbiano’ di Jonathan Livingston […] E mentre mi chiedevo se mai sarei riuscita a sopportare tanto, gli opinionisti erano fortemente contrari a una situazione che sembrava insostenibile ma, come sempre, io ascoltavo soltanto il mio cuore!