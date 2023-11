Uomini e Donne, Gemma Galgani rivela: “Ecco perché ho deciso di non rifare il naso”

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio una delle protagoniste storiche di Uomini e Donne. In questi ultimi giorni la storica dama del programma condotto e prodotto da Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al magazine del programma dove ha commentato il suo percorso a Uomini e Donne, oltre a rivelare alcuni retroscena privati. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In una lunga intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha rivelato di non far caso alle critiche che riceve costantemente. Al contrario, la storica dama di Uomini e Donne considera le critiche che riceve costruttive dal momento che, secondo lei, l’aiutano continuamente a migliorarla.

Sono stati molti gli argomenti trattati da Gemma Galgani nell’intervista rilasciata a ‘Uomini e Donne Magazine’. La storica dama ha rivelato che, purtroppo, lei tende a dare troppo durante le frequentazioni, senza ricevere nulla in cambio. Insomma, è lei quella che corteggia davvero.

Ma non è finita qui. L’intervista di Gemma Galgani al magazine di Uomini e Donne è proseguita con alcune rivelazioni mai fatte prima. Nel dettaglio, la storica dama del programma ha svelato il motivo per cui ha deciso di non rifarsi il naso.

Tutti coloro che la seguono sanno senza ombra di dubbio che Gemma Galgani è ricorsa spesso alla chirurgia estetica. La dama ha svelato di aver scelto di ricorrere alla chirurgia per piacersi di più, per sentirsi più attraente, senza però voler cambiare i suoi connotati. Da qui, dunque, la sua decisione di non voler rifarsi il naso. La storica dama ha rivelato di aver deciso di non ritoccare il naso per la paura di non potersi più riconoscere.