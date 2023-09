Uomini e Donne, Tina Cipollari sottopone Gemma Galgani a un test di gravidanza: “È incinta”

L’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale5 è stata alquanto movimentata e sta facendo molto chiacchierare. Per via della frequentazione tra Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio, Tina Cipollari ha deciso di sottoporre la storica dama del programma ad un test di gravidanza. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Caos nello studio di Uomini e Donne. Come già anticipato, l’ultima puntata andata in onda sta facendo molto chiacchierare per via del gesto di cui si è resa protagonista Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani. L’opinionista ha fatto fare alla dama un test di gravidanza proprio nello studio del programma.

Tutto è iniziato quando Gemma Galgani è volata a Cagliari insieme al cavaliere Maurizio, con cui ha iniziato da poco una frequentazione. Al centro studio la coppia ha raccontato il weekend trascorso insieme rivelando che tra di loro non c’è stato nemmeno un bacio.

Inutile dire che le parole di Gemma hanno insospettito fortemente Tina Cipollari la quale si è rivolta alla storica dama con queste parole:

Hai fatto qualcosa, sei incinta, ti si vede dalla faccia. Se hai la coscienza pulita, ti sottoponi a questo.

Ed è proprio in questo momento che Tina ha tirato fuori un test di gravidanza lasciando senza parole tutti i presenti in studio, compresa la stessa Maria De Filippi.

Per via dell’insistenza dell’opinionista, Gemma Galgani ha deciso di sottoporsi al test. In seguito Tina ha mostrato alle telecamere il risultato; queste sono state le sue parole:

Gemma è incinta.

Tornata in studio, l’opinionista ha rivolto al cavaliere Maurizio queste parole:

In soldi tre giorni è riuscita a far diventare mamma Gemma.

Uno sketch ironico che ha divertito non solo i presenti in studio ma anche tutti i telespettatori da casa.