Uomini e Donne, Gemma Galgani sta frequentando un giovane uomo? L’indiscrezione

Gemma Galgani non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della dama di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per uno scoop che sta facendo il giro del web. Stando alle indiscrezioni, pare che Gemma stia frequentando un giovane uomo.

Nuovo amore per Gemma Galgani? In queste ultime ore sta circolando sulla dama di Uomini e Donne una notizia che ha creato un certo scalpore. Stando infatti a quanto rivelato dal settimanale ‘Mio’, pare che la storica dama stia frequentando un giovane uomo.

Queste sono state le parole del noto giornale a riguardo:

Bella estate per Gemma. ‘Un giovane uomo mi ha ridato il sorriso’. A differenza delle altre protagoniste del trono over, Gemma Galgani sta trascorrendo l’estate all’insegna della serenità.

Al momento la diretta interessata è rimasta in silenzio ed ha deciso di non commentare le voci che in questi giorni stanno circolando sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Gemma rivelerà la sua verità in merito a questa notizia tanto chiacchierata.

Gemma Galgani via da Uomini e Donne? Parla Giorgio Manetti

In questi giorni Gemma Galgani si è ritrovata al centro del gossip per uno scoop riguardante il suo futuro a Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni, pare infatti che questo sia l’ultimo anno di Gemma nel programma di Maria De Filippi. La notizia non è stata confermata né smentita dai diretti interessati, anche se è stata commentata da Giorgio Manetti.

L’ex cavaliere ha voluto dire la sua, dichiarando che Gemma difficilmente lascerà il programma. Queste sono state le sue parole a riguardo: