Uomini e Donne, Tina Cipollari una furia contro Giorgio Manetti: il motivo

Queste le parole dell'opinionista contro l'ex cavaliere: "La cosa che non sopporto di più è la non riconoscenza"

Nel corso delle ultime ore Tina Cipollari è tornata a far parlare di sé. L’opinionista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo dove non sono passate inosservate le sue parole contro Giorgio Manetti dopo le dichiarazioni rilasciate a ‘Tag24’. Scopriamo insieme quali sono state le parole dell’opinionista.

In queste ultime settimane il nome di Tina Cipollari sta occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di gossip. I numerosi rumors riguardo la sua non presenza a Uomini e Donne nella prossima stagione e le parole che Giorgio Manetti ha speso nei suoi confronti hanno mandato su tutte le furie l’opinionista. Per questo motivo Tina Cipollari ha deciso di rompere il silenzio e di lasciarsi andare ad un lungo sfogo dove non sono passate inosservate le sue parole.

Queste sono state le parole con cui l’opinionista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio riguardo i rumors che in queste settimane circolano sul suo conto:

Buongiorno a tutti. Stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto ‘Tina troppo trash’, ‘Pier Silvio caccia Tina’, ‘Tina fuori da Uomini e Donne’, ‘Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi’.

E, continuando, Tina Cipollari ha continuato il suo discorso con queste parole:

Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro anche quest’anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto. E vi dirò di più. Talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito. Buona estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvio.

Ma non è finita qui. Tina Cipollari ha deciso anche di rispondere alle parole che Giorgio Manetti ha speso nei suoi confronti in un’intervista rilasciata a ‘Tag24’. Queste è stata la replica dell’opinionista: