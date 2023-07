Uomini e Donne, Giorgia Lucini e Federico Loschi si sono lasciati? L’indiscrezione

In queste ultime ore Giorgia Lucini è tornata a far parlare di sé. L’ex protagonista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad uno sfogo social che non è di certo passato inosservato. Per via delle sue parole, molti hanno ipotizzato che Giorgia stia vivendo un periodo di crisi con Federico Loschi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ad insospettire i followers di Giorgia Lucini sono state alcune citazioni che l’ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso sui social. In seguito, Giorgia si è lasciata andare ad un lungo sfogo dove ha parlato a lungo di rispetto. Queste sono state le sue parole:

Ormai in questa società di oggi vale proprio tutto e i valori, come l’educazione, la sincerità, l’altruismo e il rispetto sono ormai concetti utopici. Ma il problema fondamentale sapete qual è? È che non mi è mai piaciuto farmi trasportare dalla corrente […] Sono giorni che non dormo praticamente, mangio poco e non sto tanto bene. Non so se un po’ si era percepito dai social, anche perché io parlo molto spesso, parlo con voi e mi piace raccontarmi. Chi un po’ mi segue da anni, ha visto che ci sono dei cambiamenti, nel mio modo di raccontarmi sui social in questo ultimo periodo.

E, continuando, l’influencer ha poi aggiunto:

Ho trent’anni e due figli e purtroppo non ho la presunzione di dire che ho così tante certezze… Ma una tra le poche è che chi non mi rispetto non può far parte della mia vita.

Anche se la diretta interessa non ha rivelato a chi fosse riferito il messaggio, in molti pensano che le parole di Giorgia fossero indirizzate al compagno nonché padre dei suoi figli. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se emergeranno ulteriori dettagli in merito a questa vicenda.