Giorgia Lucini è diventata mamma per la seconda volta: ecco il nome del bebè

È nato il piccolo Tommaso, l’ex tronista di Uomini e Donne, Giorgia Lucini è diventata mamma per la seconda volta. Aveva pubblicato diverse storie Instagram due sere fa, informando i suoi 626 mila Follower di essere ricoverata in ospedale, ma di non avere ancora le contrazioni.

Ieri mattina, l’influencer ha annunciato la lieta notizia con un’altra storia, mostrando al web il nuovo arrivato. Il piccolo Tommaso è nato l’8 marzo 2020, con un parto cesareo. Giorgia Lucini ha spiegato di aver avuto delle forti contrazioni per tutta la notte, ma di non essere entrata in travaglio. Così, alla fine i medici hanno deciso di procedere con un taglio cesareo.

Anche il neo-papà, il giocatore di basket Federico Loschi, ha pubblicato un dolcissimo post su Instagram per annunciare il lieto evento:

Mi sembra di vivere un sogno…da ragazzino quando parlavo con mia mamma le dicevo che avrei desiderato di diventare un giocatore di basket…poter vivere di pallacanestro , la mia malattia …di girare il mondo e avere la fortuna di trovare la donna giusta che mi permettesse di poter costruire una famiglia presto…per poterci godere al massimo due bimbi (perfetto se fossero stati maschi per giocare 1contro1 al campetto 🤣) …che avrei sognato di chiamare Riki e Tommi ..i miei due nomi preferiti…quelli con cui avrei voluto chiamarmi io 🤣🤣❤️…

Oggi a 31 anni questi sogni sono piano piano diventati realtà’….grazie anche a te @giolucini che a 28 anni hai già portato a termine due gravidanze senza fermarti mai…e mi hai seguito in ogni posto d’ Italia… sei pazzesca nana mia ❤️ .

Chi è Giorgia Lucini

Giorgia Lucini ha partecipato a Miss Italia nel 2010, ma ha raggiunto la sua notorietà, dopo la partecipazione come tronista, al programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Durante la sua esperienza, la Lucini scelse Manfredi Ferlicchia. Una rapporto che si interruppe dopo tre anni, a seguito della partecipazione al programma tv Temptation Island.

Oggi Giorgia Lucini è legata al giocatore di basket Federico Loschi e dal loro amore sono nati due bellissimi figli, entrambi maschi. Riccardo è nato nel 2019, mentre Tommaso è nato l’8 marzo 2021, alle 8:35.