Uomini e Donne, Giorgio Manetti contro Tina Cipollari: “Comportamento da bulla”

In questi giorni Giorgio Manetti è tornato a far parlare di sé. L’ex compagno di Gemma Galgano ha rilasciato un’intervista al sito ‘Tag24’ dove ha parlato di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne, oltre che di Tina Cipollari e di Gemma Galgani. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Da un po’ di tempo ormai si vocifera di un possibile ritorno a Uomini e Donne di Giorgio Manetti. Nel corso delle ultime ore l’ex cavaliere ha smentito le notizie che stanno circolando sul suo conto. In un’intervista rilasciata a ‘Tag24’, infatti, l’ex compagno di Gemma Galgani ha rivelato che non ha nessuna intenzione di tornare nel programma di Maria De Filippi. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non ho sentito nessuno della produzione in questi mesi e non ho nemmeno il desiderio di sentirli. Non sono assolutamente interessato a tornare nel programma. Non sarei per scontato un mio ritorno nel programma poi per carità tutto può succedere.