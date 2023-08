Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna fa un appello a Pier Silvio Berlusconi: c’entra Tina Cipollari

Pinuccia Della Giovanna è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex dama è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un appello lanciato a Pier Silvio Berlusconi che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Pinuccia Della Giovanna contro Tina Cipollari. Tutti coloro che hanno seguito Uomini e Donne non hanno potuto fare a meno di notare gli accesi litigi di cui spesso l’ex dama e l’opinionista si rendevano protagoniste. In occasione di un’intervista rilasciata a ‘Tag24’, Pinuccia Della Giovanna si è scagliata di nuovo contro Tina lanciando un appello a Pier Silvio Berlusconi.

Queste sono state le parole rilasciate dall’ex dama di Uomini e Donne riguardo Tina Cipollari:

Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via Tina, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età. Mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce. È intervenuta Maria e allora i miei figli mi hanno detto: ‘Mamma, tu ti fermi perché qui ti fanno morire.

Al momento Tina Cipollari è rimasta in silenzio ed ha preferito non rispondere alle parole di Pinuccia. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’opinionista di Uomini e Donne commenterà l’appello che Pinuccia ha lanciato all’amministratore delegato Mediaset.

Uomini e Donne, le parole di Pinuccia Della Giovanna su Alessandro Rausa

In occasione dell’intervista rilasciata a ‘Tag24’, Pinuccia Della Giovanna ha poi speso anche due parole su Alessandro Rausa. Riguardo il cavaliere, l’ex dama ha dichiarato: