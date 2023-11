Uomini e Donne, ex dama fa una dichiarazione choc su Ida Platano: “Non era innamorata di Alessandro perché…”

Dopo che Ida Platano è salito sul trono di UeD, un’ex dama del trono over ha rilasciato dichiarazioni choc sulla nuova tronista. Nel dettaglio, la donna in questione ha messo in discussione i vecchi sentimenti della parrucchiera di Brescia per il suo ex fidanzato Alessandro Vicinanza.

Nel corso delle ultime ore, un’ex dama del parterre del trono over di UeD si è lasciata andare a qualche confessione su Ida Platano attraverso una diretta Instagram. Stiamo parlando di Carla Belotti, volto conosciuto all’interno del dating show di Maria De Filippi per la relazione con Biagio di Maro.

La salita al trono di Ida Platano è stata oggetto di numerose chiacchiere in rete e di certo la notizia non è passata in osservata neanche a Carla Belotti. Quest’ultima, attualmente assente nello studio di Maria De Filippi, ha attaccato la nuova tronista commentato la sua relazione passata con Alessandro in una diretta Instagram:

Secondo me Ida non è mai stata innamorata di Alessandro perché lui è diverso da Riccardo Guarnieri. Con Riccardo probabilmente ha avuto una vita un po’ meno… come ti posso dire, ha fatto meno cose, hanno viaggiato e girato meno, era più casalingo Riccardo.

Nel dettaglio, la donna sostiene che Ida Platano non sia mai stata innamorata di Alessandro Vicinanza; al contrario, proverebbe ancora dei sentimenti per Riccardo Guarnieri. Queste sono state le sue parole:



Alessandro invece è un ragazzo giovane, che ha voglia di uscire, fare, andare in vacanza e divertirsi. Quindi a lei probabilmente questa cosa è piaciuta di Alessandro ma secondo me lei non è mai stata innamorata di lui. Lei sarà sempre innamorata di Riccardo, è un mio parere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CARLA BELOTTI SUPPORTER ❤️😍 (@lafa_ndicarlabelotti)

UeD: Carla Belotti sull’attuale trono over

Infine, la donna ha anche svelato di provare un piccolo interesse nei confronti di un uomo del trono over:

Mi intriga un pochino Riccardo, è un po’ strano, mi intriga. Lui mi piace fisicamente, sembra un bel uomo. Sembra un po’ strano e particolare, mi intriga.

Alla luce di queste dichiarazioni, Carla Belotti potrebbe rendersi protagonista di un presunto ritorno nello studio di UeD. L’ex dama approderà di nuovo in studio per frequentare Riccardo? Non ci resta che scoprirlo!