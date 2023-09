Uomini e Donne, Ida Platano una furia sui social: la risposta ad un hater è epica

Ida Platano di nuovo presa di mira dagli haters. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex dama di Uomini e Donne è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Ida si è mostrata una furia sui social dopo il commento di cattivo gusto scritto da un hater. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In queste ore Ida Platano ha condiviso sulla sua pagina Instagram un messaggio poco carino ricevuto da un hater. L’utente ha pensato di scrivere all’ex dama di Uomini e Donne delle parole poco carine. Ida è stata infatti considerata dall’hater una pr*******a.

In seguito a quanto successo, Ida Platano ha deciso di parlare e di rispondere pubblicate all’hater che ha cercato di offenderla. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Proseguendo con il suo sfogo social, Ida Platano ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Non è vero perché io penso che innanzitutto uno non giudica il lavoro di nessuno perché se uno la mattina si alza e vuole fare la pr*******a saranno affaracci loro, come le es***t, come tutto quello che si vuole dalla vita. Cioè per me non vedo quale sia il problema vostro…