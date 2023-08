Giorgio Manetti sul ritorno di Ida Platano a UeD: le sue parole

Mancan poche settimane al debutta della nuova edizione di Uomini e Donne e sul web già sono emersi retroscena molto interessanti. Giorgio Manetti, ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito al ritorno di Ida Platano al format in onda su Canale 5. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti più chiacchierati e popolari di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultimo periodo, l’ex cavaliere ha rilasciato un intervista ed ha parlato in merito alla sua vita privata e alle novità della nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi.

Nel dettaglio, l’ex fidanzato di Gemma Galgani si è espresso in merito al ritorno di Ida Platano in qualità di opinionista nel format. Queste sono state le sue parole:

Il suo futuro con Alessandro non mi riguarda mi fa piacere per lei se questa avventura si concretizzerà. Non mi aspetto nulla dal programma, non penso ci saranno grandi novità perché fa ascolti ed il meccanismo è sempre lo stesso.

Non è tutto. L’uomo ha voluto smentire anche tutte le voci emerse in merito alla sua presunta partecipazione all’ottava edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini:

Non ho voglia di partecipare al Grande Fratello e non mi interessa.

Infine, ha parlato anche di alcuni progetti futuri, come per esempio la sua possibile presenza a Ballando Con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci: