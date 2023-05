Uomini e Donne, il cugino di Nicole Santinelli una furia contro Carlo Mancini: il motivo

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di queste ultime ore. In questo momento, infatti, i nomi degli ex protagonisti di Uomini e Donne stanno occupando le pagine dei principali giornali di gossip a causa della fine della storia d’amore a distanza di qualche settimana dalla scelta. Dopo aver reso pubblica la notizia tramite una diretta Instagram, Carlo Mancini è stato attaccato dal cugino di Nicole Santinelli. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Nella giornata di sabato 27 maggio Carlo Mancini, tramite una diretta Instagram, ha annunciato la fine della storia d’amore con Nicole Santinelli. Queste sono state le parole che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivolto ai suoi followers in merito a questa situazione:

Non attaccatela, vi prego. Faccio un appello… lei è stata onesta e sincera. La voglio proteggere anche in questa occasione. È stata una donna onesta, non ha sbagliato nulla e le auguro tantissima felicità perché se la merita con il cuore. Mi avete conosciuto ed io non dico parole che non sento. Se avesse commesso una scorrettezza nei miei confronti lo direi. Come fa ad aver capito che non sono l’uomo per lei? Bisognerebbe domandare a Nicole. La lontananza geografica? Di solito fa aumentare ma in questo caso ha fatto diminuire.