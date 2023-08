Uomini e Donne, il nuovo tronista Brando fatto fuori dal programma? L’indiscrezione

Uomini e Donne ha riaperto i battenti. Giovedì 24 agosto è stato infatti dato il via alla prima registrazione del programma che dovrebbe tornare in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Ampio spazio è stato dato ad alcuni protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, oltre che ai nuovi tronisti Cristian, Manuela e Brando. Nel corso degli ultimi giorni proprio quest’ultimo è finito al centro di alcune polemiche.

Sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui Brando, uno dei tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne, sia fidanzato. Tutto è partito da una segnalazione anonima fatta all’esperta di gossip Deianira Marzano:

Questo era fidanzato fino a ieri con Alice; mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata. Però effettivamente lei lo taggava e lui no, forse non poteva far sapere che ci usciva ancora.

Sono stati molti coloro che hanno insinuato che il nuovo tronista di Uomini e Donne sia impegnato con una ragazza di nome Alice.

Uomini e Donne, Brando cacciato dal programma? L’indiscrezione

Ma non è finita qui. Alle voci su un presunto fidanzamento del nuovo tronista di Uomini e Donne se ne sono aggiunte altre. Nelle ultime ore è iniziato a circolare il rumor secondo cui il giovane sarebbe stato fatto fuori dal programma prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ancora una volta l’indiscrezione parte dal profilo social di Deianira Marzano:

Pare che Brando dopo le segnalazioni varie non sia arrivato neanche alla riapertura delle scuole… Si vocifera silurato, vabbè vedremo prossimamente.

Al momento non ci è dato sapere se i rumors che stanno circolando sul nuovo tronista siano o meno veri. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata e se la redazione di Uomini e Donne romperà il silenzio per dare un chiarimento della situazione.