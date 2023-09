Uomini e Donne, il nuovo tronista Brando proviene da una famiglia famosissima: il motivo

Dopo mesi di attesa, finalmente lunedì 11 settembre Uomini e Donne ha aperto di nuovo i battenti. Brando è uno dei nuovi tronisti di questa stagione insieme a Cristian ed Emanuela. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il giovane che non sono per niente passate inosservate. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

In questi giorni il nome di Brando sta occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Come già anticipato, sono infatti emersi alcuni retroscena privato in merito al tronista di Uomini e Donne che non sono per niente passati inosservati. Stando alle indiscrezioni, pare che la famiglia da cui proviene il giovane sia molto conosciuta: ecco perché.

A rendere pubbliche le indiscrezioni in merito a Brando sono stati ‘La Nostra Tv’ e ‘Tutto Tv’. Stando a quanto rivelato, pare che il nuovo tronista di Uomini e Donne è il è nipote di Gianni Ephrikian, un famosissimo direttore d’orchesta. Ma non è finita qui, dal momento che la prozia di Brando è Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi.

Laura e Gianni sono fratello e sorella. Per quanto riguarda invece i genitori del nuovo tronista di Uomini e Donne, pare che questi siano sconosciuti al mondo dello spettacolo.

Uomini e Donne, le parole del tronista Brando nel video di presentazione

Queste sono state le parole con cui Brando si è presentato al pubblico di Uomini e Donne per iniziare la sua avventura da tronista: