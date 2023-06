Laura Efrikian è stata truffata: il racconto choc

Nel corso degli ultimi giorni, Laura Efrikian è stata ospite al programma La vita in diretta. L’ex moglie di Gianni Morandi ha raccontato di essere stata truffata. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcun ombra di dubbio, tutti conoscono Laura Efrikian per essere una celebre attrice ed ex moglie di Gianni Morandi. La donna sarebbe stata vittima di una truffa.

A diffondere l’annuncio è stata lei stessa in occasione di un’intervista rilasciata a La vita in diretta:

Ero in casa, erano circa le tre del pomeriggio. Squilla il telefono e sento la voce di mio nipote che dice: ‘Nonna, nonna, c’è un problema. Papà aveva ordinato delle cose che gli servivano per i suoi spettacoli. Ha fatto il bonifico, ma non lo hanno ricevuto. Lo hanno messo in una stanza e non lo vogliono fare uscire se non paga. Ma tu nonna non hai dei soldi in casa?’. Gli dico di sì. Prima ho sentito la voce di mio nipote e poi quella di un’altra persona.

Ospite del salotto di Alberto Matano, in questo modo Laura ha proseguito il suo racconto:

Hanno cominciato chiedendomi 50 mila euro, come potevano pensare che io avessi così tanti soldi in casa? Ma l’altra voce mi ha detto: ‘Non importa signora, dia quello che ha’. Avevo 5000 euro. Dicono che mi avrebbero mandato il figlio del direttore di questa società. Arriva un ragazzo molto giovane. Gli ho aperto la porta. Mentre contava i soldi, non volevo neanche guardarlo in faccia. Non lo so, era pericoloso per me guardarlo in faccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Efrikian (@laura.efrikian)

Laura Efrikian lancia un appello alla popolazione

Solo dopo aver consegnato i soldi, l’ex moglie di Gianni Morandi si è resa conto di essere stata truffata. Alla luce di questo, ha subito chiamato il figlio Marco Morandi. Infine, con queste parole ha voluto lanciare un appello a tutta la popolazione: