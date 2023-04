Uomini e Donne, il programma non andrà in onda il 21 aprile: il motivo

Al suo posto andrà in onda uno speciale di Amici di Maria De Filippi

Brutte notizie per tutti i fedeli telespettatori di Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni, pare che il programma di Maria De Filippi non andrà in onda nella giornata di venerdì 21 aprile. Al suo posto verrà trasmessa una puntata di speciale di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo insieme i motivi dello stop.

A rendere pubblica la notizia dello stop di Uomini e Donne nella giornata di venerdì 21 aprile è stata Mediaset; sul sito dell’azienda è comparsa infatti la nuova programmazione provvisoria. Come già anticipato, al posto di Uomini e Donne verrà trasmessa una puntata speciale di Amici di Maria De Filippi. Ma quando tornerà in onda il programma? Scopriamolo insieme.

Quella della giornata di oggi, giovedì 20 aprile, sarà l’ultima puntata di Uomini e Donne della settimana. Il programma di Maria De Filippi non andrà in onda per qualche giorno a causa delle festività e del ponte del 25 aprile. Vi abbiamo già informato che nella giornata di venerdì 21 aprile ci sarà uno speciale dedicato agli allievi di Amici di Maria De Filippi.

Nella giornata di lunedì 24 aprile, invece, al posto di Uomini e Donne andrà in onda il film Inga Linstrom- La casa sul lago. Per quanto riguarda invece la giornata del 25 aprile su Canale 5 verrà trasmesso il film Rosamunde Pilcher- Il fantasma di Cassley. Stando a quanto pubblicato da Mediaset, Uomini e Donne tornerà in onda a partire da mercoledì 26 aprile.

Uomini e Donne sospeso per qualche giorno, ecco di cosa parlerà lo speciale di Amici che andrà in onda al suo posto

Al momento non è molto chiaro di cosa parlerà lo speciale di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda nella giornata di venerdì 20 aprile al posto di Uomini e Donne. Senza ombra di dubbio verranno mostrati i vari momenti di preparazione degli allievi in vista della prossima puntata del serale.