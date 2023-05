Uomini e Donne in lutto: lo straziante annuncio sui social di Jack Vanore

Nel corso delle ultime ore, Uomini e Donne è stato travolto da un tragico lutto. A diffondere l’annuncio sui social è stato Jack Vanore, ex opinionista del programma condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Arriva una tragica notizia a Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore, Jack Vanore, storico corteggiatore poi tronista e opinionista del dating show in onda su Canale 5, ha annunciato la triste scomparsa di Lorenzo.

Si tratta di un suo amico la cui storia è legata al trapianto eseguito dall’équipe del professor Gino Gerosa, del centro “Gallucci” di Padova. Stiamo parlando di un’operazione storica in quanto un cuore rimasto fermo per 20 minuti è riuscito a battere nuovamente grazie ad un trapianto.

In ogni modo, sembra che il donatore in questione sia stato proprio Lorenzo, l’amico di Jack Vanore che ha perso la vita a causa di un tragico episodio. Queste le dichiarazioni riportate dal chirurgo:

L’annuncio della scomparsa di Lorenzo giunge sui social direttamente da Jack Vanore. Queste sono state le parole piene di dolore dell’ex opinionista del programma condotto da Maria De Filippi:

È raro che scrivo di qualcosa che non riguarda me direttamene ma comunque rimane molto personale lo stesso, purtroppo mi è venuta a mancare una persona molto vicina in un tragico incidente. Oggi c’è stato il funerale, a volte la vita è davvero ingiusta e quando non c’è altra soluzione si cerca di guardare in un’altra prospettiva (è molto difficile in questo caso). Ma sapere che fino alla fine hai aiutato gli altri ti fa onore perché con i tuoi gesti hai sempre insegnato come si vive e come si affronta la vita. Anche in questo gesto della tua generosità nel “donare” fino alla fine ha reso perfettamente l’idea dell’uomo che sei e che ricorderemo tutti noi. Ciao Lorenzo fai buon viaggio.