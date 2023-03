Uomini e Donne, Ivan Di Stefano lascia il programma per corteggiare un’ex dama: di chi si tratta

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ogni giorno avranno notato senza ombra di dubbio l’assenza dal programma di Ivan Di Stefano, il cavaliere che si è fatto conoscere per il suo interesse espresso nei confronti dell’opinionista Tina Cipollari. Stando alle indiscrezioni, pare che l’uomo abbia deciso di abbandonare il parterre maschile per iniziare una conoscenza con un’ex dama. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Ivan Di Stefano ha deciso di andar via da Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo l’ex cavaliere, il quale avrebbe deciso di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi per iniziare una conoscenza con l’ex dama Gloria.

A rendere pubblica la notizia è stato proprio lui durante un’intervista rilasciata a ‘Tvpertutti.it’. Queste sono state le parole di Ivan Di Stefano in merito alla scelta di lasciare il programma di Maria De Filippi:

La verità è che mi sono messaggiato con un’ex dama del parterre.

E, continuando, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

Dato che sono un uomo corretto e che ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà.

In seguito Ivan Di Stefano ha rivelato il nome della dama per la quale ha deciso di lasciare la trasmissione. Queste sono state le sue parole:

Comunque si tratta di Gloria e, dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita della mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e frequentarci.

Al momento Gloria Nicoletti non ha rilasciato alcun commento riguardo la rivelazione fatta dall’ex cavaliere. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se l’ex dama romperà il silenzio in merito a questo gossip che la vede protagonista.