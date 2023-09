Uomini e Donne, Jack Vanore confessa: “Vi svelo perché ho lasciato il programma”

Jack Vanore è stato a lungo uno dei protagonisti di Uomini e Donne, prima come corteggiatore e tronista e successivamente come opinionista. Da un po’ di tempo a questa parte, però, l’ex opinionista non fa più parte del programma di Maria De Filippi e, in una lunga intervista rilasciata a ‘FanPage’, Jack ha svelato il motivo della sua assenza.

Nel corso delle ultime ore il nome di Jack Vanore è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Come già anticipato, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a ‘Fan Page’ dove ha svelato le cause che lo hanno costretto a stare lontano dal programma di Maria De Filippi.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

È una cosa un po’ forte di cui non ho mai parlato. Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune. Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi.

Continuando, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha poi rivelato un retroscena su Maria De Filippi e Raffaella Mennoia:

Maria De Filippi e tutti coloro che lavorano con lei mi sono stati vicino. Sono sempre stati molto presenti mentre affrontavo questo problema, che tanto piccolo non è stato. Hanno capito subito l’importanza del mio stop. In questi momenti si vedono i veri amici, le persone che tengono a te e posso garantire che Maria e Raffaella mi vogliono bene. Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita.

Infine, concludendo, Jack Vanore ha dichiarato: