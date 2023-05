Uomini e Donne, Jack Vanore risponde a chi lo ha dato per morto sul web: le sue parole

Nel corso delle ultime ore Jack Vanore si è reso protagonista di un lungo e duro sfogo social che non è passato inosservato e che sta facendo il giro del web. Dopo essere stato dato per morto, l’ex opinionista di Uomini e Donne si è mostrato una vera e propria furia contro tutti coloro che hanno condiviso questa fake news.

Jack Vanore protagonista di una terribile fake news. L’ex protagonista di Uomini e Donne si è infatti lasciato andare ad un furioso sfogo social contro coloro che hanno diffuso la notizia che lo vedeva morto. Queste sono state le sue parole:

Sono veramente arrabbiato, non perché stanno usando la mia immagine per assicurarsi dei likes, che sinceramente non me ne frega una mazza. Sono arrabbiato perché la disgrazia di per sé c’è stata realmente perché io ho perso una persona vicina a me in modo tragico.