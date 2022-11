Uomini e Donne, la confessione di Rosa Perrotta: “Ecco perché ho abbandonato la tv”

Rosa Perrotta è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e seguiti sul web. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che l’influencer abbia rivelato i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Dopo la sua avventura come tronista nel programma di Maria De Filippi, Rosa Perrotta ha deciso di allontanarsi definitivamente dal mondo del piccolo schermo. A distanza di qualche anno dalla scelta fatta a Uomini e Donne, l’influncer ha spiegato i motivi per i quali non ha continuato a lavorare nel mondo della televisione italiana.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta svela i motivi del suo allontanamento dal piccolo schermo italiano

La storia d’amore con Pietro Tartaglione, nonostante gli alti e i bassi, continua a far sognare moltissime persone. Il grande amore tra Rosa e Pietro è stato coronato dalla nascita di due meravigliosi figli, Domenico Ethan e Mario Achille.

I due bimbi si rendono molto spesso protagonisti degli scatti condivisi da mamma e papà sulle loro pagine social. In seguito alla scelta fatta a Uomini e Donne, Rosa Perrotta ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive. Tutti, infatti, la ricorderanno come opinionista di Pomeriggio 5 e come naufraga dell’Isola dei Famosi.

Da un po’ di tempo a questa parte, però, l’ex tronista di Uomini e Donne non è più presente nel piccolo schermo italiano. Rosa ha deciso di intraprendere la strada del web ed oggi è una delle influencer più amate e seguite nel mondo dei social. Ma perché questa scelta di non continuare la sua carriera nella televisione?

Il motivo è stato rivelato dalla stessa Rosa la quale ha confessato che ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo in quanto non le sono arrivate offerte di lavoro interessanti. Attualmente l’influencer ha confessato di lavorare ad un progetto molto interessante che riguarda tutte le neo e le future mamme.